Росіяни за добу вбили одного та поранили чотирьох жителів Донецької області

Минулої доби російська армія вбила цивільного у Покровську Донецької області, ще четверо мирних жителів поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 3 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Від початку вторгнення російська армія вбила в регіоні щонайменше 2120 людей, ще не менш ніж 5555 громадян поранила. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.