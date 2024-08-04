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Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів та ворожу техніку

Серед знищеної техніки росіян: 5 танків, 59 артсистем та 3 засоби ППО.

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів та ворожу техніку
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За добу російська армія зменшилася на 1150 військових, також серед втрат ворога 5 танків, 59 артсистем та 3 засоби ППО.

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 582910 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,
  • артилерійських систем –  16276 (+59) од,
  • РСЗВ – 1138 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 911 (+3) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2412 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2734 (+11)

Дані уточнюються.

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