Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів та ворожу техніку

За добу російська армія зменшилася на 1150 військових, також серед втрат ворога 5 танків, 59 артсистем та 3 засоби ППО.
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 582910 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8411 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16255 (+17) од,
- артилерійських систем – 16276 (+59) од,
- РСЗВ – 1138 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 911 (+3) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13103 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2412 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22006 (+80) од,
- спеціальна техніка ‒ 2734 (+11)
Дані уточнюються.