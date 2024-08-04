Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів та ворожу техніку

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно склали:

Про це пише Генштаб.

За добу російська армія зменшилася на 1150 військових, також серед втрат ворога 5 танків, 59 артсистем та 3 засоби ППО.

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