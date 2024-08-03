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Завтра у західних, Житомирській та Київській областях дощитиме

Температура вдень 22-27°

Завтра у західних, Житомирській та Київській областях дощитиме

Завтра, у неділю, 4 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Дощі, місцями грози, вночі в Чернігівській та Сумській областях значні дощі; вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ. 

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 17-22°, в західних та північних областях 12-17°; вдень 22-27°, у південно-східній частині 27-32°.

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