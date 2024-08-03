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Армія РФ атакувала дроном селище біля Херсона, поранений чоловік

68-річного чоловіка доправили до лікарні.

Армія РФ атакувала дроном селище біля Херсона, поранений чоловік
Обстріл Херсона, фото ілюстративне
Фото: Скриншот відео

Сьогодні, 3 серпня, близько 17.00 російська армія атакувала дроном селище Зимівник біля Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВа Роман Мрочко. 

Чоловік 68 років, який на цей момент перебував на вулиці, отримав ушкодження.

Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями руки і ноги.

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