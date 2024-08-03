Кількість постраждалих від російських обстрілів на Херсонщині зросла

Кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих дронів зросла до п'ятьох. У кіндійці постраждав 37-річний чоловік, а в Антонівці до лікарів звернувся ще один постраждалий.
Про це повідомляють у Херсонській ОВА.
За інформацією ОВА, до медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги звернувся 37-річний житель Кіндійки.
Також в Антонівці 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу.
Напередодні ворожий дрон скинув вибухівку на двох жінок в Антонівці, а також у Херсоні.