Кількість постраждалих від російських обстрілів на Херсонщині зросла

Кількість постраждалих унаслідок атаки ворожих дронів зросла до п'ятьох. У кіндійці постраждав 37-річний чоловік, а в Антонівці до лікарів звернувся ще один постраждалий.

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

За інформацією ОВА, до медиків з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги звернувся 37-річний житель Кіндійки.

Також в Антонівці 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. Нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу.

Напередодні ворожий дрон скинув вибухівку на двох жінок в Антонівці, а також у Херсоні.