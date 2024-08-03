У Чехії підтвердили вирок снайперу, який воював на боці РФ в Україні

Верховний суд Чехії підтвердив вирок Алоїзу Поляку, який воював на Донбасі в лавах проросійських сепаратистів. Чоловікові заочно присудили 21 рік позбавлення волі. 52-річний житель Брно перебуває в розшуку. Слідство встановило, що з 2016 по 2020р він убив не менше чотирьох бійців ЗСУ.

Про це пише Radio Prague International.

Раніше захист зазначав, що Поляка, ймовірно, вже немає в живих.

Після подання апеляції муніципальний суд Праги тричі переглядав справу. Спочатку прокурор вимагав для винного 24 роки позбавлення волі.

У грудні 2016р Алоїз Полак виїхав з Чехії на підконтрольну російським сепаратистським військам територію Донбасу. Він брав активну участь у боях проти українських урядових підрозділів у лавах так званої «республіканської гвардії». Спочатку служив снайпером, а згодом став командиром взводу.

Якщо в майбутньому Алоїс Полак повернеться до Чехії, він матиме можливість вимагати повторного перегляду своєї справи. У такому випадку вирок автоматично скасовується і призначається судовий розгляд, вирок за яким не може бути суворішим за попередній.

Справа Поляка – не перший випадок, коли суди в Чехії виносять обвинувальні вироки тим, хто воював на Донбасі проти ЗСУ. У деяких випадках ці вироки також виносилися заочно.