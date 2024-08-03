Трамп таки погодився на дебати із Гарріс. Вони пройдуть 4 вересня у Пенсільванії

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявив, що він погодився провести дебати із преденденткою на цю ж посаду Камалою Гарріс.

Про це пише Fox News.

Трамп написав на своїй платформі Truth Social, що дебати відбудуться 4 вересня в Пенсільванії, хоча місце проведення ще не визначено.

Модераторами дебатів будуть ведучі Fox News Брет Баєр і Марта МакКаллум.

Правила дебатів будуть схожі на правила дебатів 27 червня, із Байденом, але, на відміну від попередніх, у дебаттах на Fox News будуть глядачі.

Минулого місяця Камала Гарріс заявила, що вона готова до дебатів із Трампом, однак він відмовився від запланованих на 10 вересня, мотивуючи це високою підтримкою.

Вчора Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. До цього вона вже обійшла Трампа по зборах коштів: американці пожертвували їй $310 млн.