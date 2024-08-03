У Мехіко тривога через землетрус виявилася хибною

Останній робочий день тижня у Мехіко був перерваний сигналом тривоги через ймовірний землетрус. Містяни масово залишили домівки та офіси лише для того, щоб згодом дізнатися, що зробили це марно.

Як пише Reuters, система сповіщення про сейсмічну загрозу спрацювала помилково. Профільна служба оприлюднила інформацію, що жодних помітних поштовхів у Мексиці зафіксовано не було.

Мер Мехіко Марті Батрес через свої соціальні мережі поширив повідомлення, що жителі все ж відчули землетрус у південних та центральних регіонах столиці. Але потім політик видалив пост: усі ці свідчення не знайшли підтвердження.