Перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за місцевим часом.

У Грузії сьогодні сталися три землетруси, пише Ехо Кавказу.

Перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за місцевим часом.

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр землетрусу був розташований поблизу села Ірі, на південний схід від міста Они. Магнітуда землетрусу становила 4,7.

Після перших поштовхів були ще два: одне ‒ в селі Цхморі Онського муніципалітету, магнітудою 4, другий ‒ у селі Баджихеві поблизу Они, магнітудою 3,1.