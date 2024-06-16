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У Грузії сьогодні сталися три землетруси

Перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за місцевим часом.

У Грузії сьогодні сталися три землетруси
Фото: Анадолу

У Грузії сьогодні сталися три землетруси, пише Ехо Кавказу.

Перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за місцевим часом.

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр землетрусу був розташований поблизу села Ірі, на південний схід від міста Они. Магнітуда землетрусу становила 4,7.

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Після перших поштовхів були ще два: одне ‒ в селі Цхморі Онського муніципалітету, магнітудою 4, другий ‒ у селі Баджихеві поблизу Они, магнітудою 3,1.

  • У травні у Польщі через підземні поштовхи загинули двоє шахтарів. Землетрус стався в ніч на 14 травня на глибині 870 метрів під землею. 
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