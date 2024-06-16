Мексика відновить роботу свого посольства в Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив мексиканською колегою Алісією Барсеною відновлення роботи посольства Мексики в Україні, а також шляхи розвитку двосторонньої співпраці.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в мережі Х.
"Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч... Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. У зв’язку з цим я вітаю рішення Мексики відновити своє посольство в Україні", — написав Кулеба.
Глава МЗС України подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.
My Mexican counterpart @AliciaBarcena and I had a constructive and focused meeting.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2024
I am grateful to Mexico for attending the Peace Summit and reaffirming its commitment to peace based on the UN Charter and fundamental principles of international law.
We also discussed ways to… pic.twitter.com/pSPZp1Ypwe