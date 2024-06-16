Мексика відновить роботу свого посольства в Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив мексиканською колегою Алісією Барсеною відновлення роботи посольства Мексики в Україні, а також шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в мережі Х.

"Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч... Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. У зв’язку з цим я вітаю рішення Мексики відновити своє посольство в Україні", — написав Кулеба.

Глава МЗС України подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.