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Мексика відновить роботу свого посольства в Україні

Також Дмитро Кулеба обговорив із мексиканською колегою шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

Мексика відновить роботу свого посольства в Україні
Дмитро Кулеба та Алісія Барсена
Фото: Дмитро Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив мексиканською колегою Алісією Барсеною відновлення роботи посольства Мексики в Україні, а також шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в мережі Х.

"Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч... Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. У зв’язку з цим я вітаю рішення Мексики відновити своє посольство в Україні", — написав Кулеба.

Глава МЗС України подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.

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