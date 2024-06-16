Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

Зустріч президентів стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим.

Про це повідомляє Офіс президента.

У присутності лідерів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та директор Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Зустріч президентів стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

Зеленський подякував Сурангелю Віппсу-молодшому за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека". "Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", - сказав глава Української держави.

Президент України розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зазначив, що окупанти зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.

Він також наголосив на важливості об'єднання країн світу навколо міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У Швейцарії стартував другий день Глобального саміту миру – української ініціативи, покликаної встановити справедливість і притягнути Росію до відповідальності.

За словами глави МЗС України, робота над текстом комюніке Глобального саміту миру завершена. Наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення декларації. Вона буде відкрита для приєднання іншими країнами і після завершення саміту.