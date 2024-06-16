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Кулеба прокоментував відсутність президента Румунії на саміті миру: є об'єктивні причини

Бухарест представляє міністерка Лумініца Одобеску.

Кулеба прокоментував відсутність президента Румунії на саміті миру: є об'єктивні причини
Фото: ukrinform.ua

Президент Румунії Клаус Йоганніс планував взяти участь у Глобальному саміті миру, але не зміг.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав на полях Глобального саміту миру, передає кореспондентка LB.ua. Румунію на саміті представляє міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску, хоча раніше Йоганніс підтверджував, що візьме участь.

"Планував президент взяти участь. Є об'єктивні причини, чому він не зміг приїхати. Ми з розумінням до них поставилися, претензій не має", – сказав він.

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