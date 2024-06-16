Ізраїль заявив про "щоденну тактичну паузу" у Смузі Гази

Наслідки авіаудару ЦАХАЛу по табору у Рафаху

Ізраїльські військові заявили про щоденну "тактичну паузу військових дій" на півдні Смуги Гази, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги палестинцям, пише Times of Israel.

У ЦАХАЛ заявили, що пауза триватиме з 8:00 до 19:00 щодня на ділянці дороги, яка веде від перетину Керем Шалом до дороги Салах ад-Дін, а потім на північ до району Хан Юніс.

"Це додатковий крок у зусиллях з надання гуманітарної допомоги, які проводили ЦАХАЛ і COGAT (Координатор дій влади на територіях – ред.) з початку війни", — кажуть військові.

За інформацією військових, дія "тактичної паузи" у бойових діях на зазначеній ділянці анклаву розпочалась вчора.