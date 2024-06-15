Шольц заперечив блокування Берліном 14 пакета санкцій ЄС проти Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина є "новою Угорщиною" після того, як країна заблокувала останній раунд санкцій ЄС проти Росії 14 червня.
Про це пише Politico.
В інтерв’ю на полях саміту G7 в Італії Шольц сказав, що пакет "не заблокований" і що країни "обговорюють деталі".
"Ми маємо переконатися у тому, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азіатську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути. Це (санкції-ред.) має бути зроблено таким чином, щоб компанії могли впоратися", – сказав Шольц.
За його словами, прийняття пакета санкцій станеться "найближчим часом".
"І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", – сказав Шольц.
Він назвав порівняння опозиції Угорщини та Німеччини, у контексті "звички" Будапешта блокувати попередні пакети санкцій, "повною нісенітницею".
Шольц сказав, що Німеччина "виконує свою роботу", яка полягає в "переконанні, що існує рішення, яке працює для економіки, яким ви можете керувати, якщо ви компанія, якщо ви хочете продавати речі світу, товари та послуги, і в той же час виконує саме ту мету, яка нас цікавить".
- Раніше Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, планувала досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти Росії до саміту Великої сімки, який проходив 13 червня в Італії.
- Однак 14 червня країни Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії.
- Суть санкційного пакету, котрий має стати 14-м, полягала в забороні країнам реекспортувати російський ЗПГ із портів ЄС і фінансувати заплановані арктичні та балтійські ЗПГ-термінали.
- Проте за підсумками саміту "Групи семи" в Італії лідери країн ухвалили декларацію, де першим питанням винесли Україну. Зокрема, G7 висловила солідарність Києву і пообіцяла підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно. А також заявила про нарощування колективних зусиль щодо роззброєння російського військово-промислового комплексу.