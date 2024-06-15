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Шольц заперечив блокування Берліном 14 пакета санкцій ЄС проти Росії

Канцлер Німеччини сказав, що пакет "не заблокований" і що країни "обговорюють деталі".

Шольц заперечив блокування Берліном 14 пакета санкцій ЄС проти Росії
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув звинувачення в тому, що Німеччина є "новою Угорщиною" після того, як країна заблокувала останній раунд санкцій ЄС проти Росії 14 червня. 

Про це пише Politico.

В інтерв’ю на полях саміту G7 в Італії Шольц сказав, що пакет "не заблокований" і що країни "обговорюють деталі". 

"Ми маємо переконатися у тому, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азіатську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути. Це (санкції-ред.)  має бути зроблено таким чином, щоб компанії могли впоратися", – сказав Шольц.

За його словами, прийняття пакета санкцій станеться "найближчим часом".

"І я думаю, що це станеться незабаром. Це питання практичне, а не принципове", – сказав Шольц.

Він назвав порівняння опозиції Угорщини та Німеччини, у контексті "звички" Будапешта блокувати попередні пакети санкцій, "повною нісенітницею". 

Шольц сказав, що Німеччина "виконує свою роботу", яка полягає в "переконанні, що існує рішення, яке працює для економіки, яким ви можете керувати, якщо ви компанія, якщо ви хочете продавати речі світу, товари та послуги, і в той же час виконує саме ту мету, яка нас цікавить".

  • Раніше Бельгія, яка зараз головує у Євросоюзі, планувала досягти компромісу щодо 14-го пакету санкцій проти Росії  до саміту Великої сімки, який проходив 13 червня в Італії. 
  • Однак 14 червня країни Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти сектору зрідженого природного газу (ЗПГ) Росії.
  • Суть санкційного пакету, котрий має стати 14-м, полягала в забороні країнам реекспортувати російський ЗПГ із портів ЄС і фінансувати заплановані арктичні та балтійські ЗПГ-термінали.
  • Проте за підсумками саміту "Групи семи" в Італії лідери країн ухвалили декларацію, де першим питанням винесли Україну.  Зокрема, G7 висловила солідарність Києву і пообіцяла підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно. А також заявила про нарощування колективних зусиль щодо роззброєння російського військово-промислового комплексу.
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