Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
У Швейцарії почався Глобальний саміт миру – українська ініціатива завершення війни і притягнення Росії до відповідальності
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
ГоловнаСвіт

Президент: представники Китаю працювали з іншими країнами, аби скасували присутність на саміті миру

Натомість вони закликали стати учасниками китайсько-бразильської ініціативи.

Володимир Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими дипломатичним установами інших країн, щоб ті скасували свою присутність на Глобальному саміті миру та приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції після Глобального саміту миру. Він додав, що хотів би, аби Китай був другом Україні.

"Китай – дуже серйозна держава. Серйозна економіка, яка має політичний та економічний вплив на Росію. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі", – сказав він.

Президент додав, що Україна ніколи не казала, що Китай – її ворог. Ворог у неї один – Путін, бо саме він напав.

  • Китаю на нинішньому саміті не було, представник Бразилії приїхав у статусі спостерігача. При цьому представник Китаю був на одній зі зустрічей, що передували саміту. 
  • Китай наполягав на тому, аби участь у першому саміті миру брала Росія. Україна таку можливість виключила, але вважає, що росіяни зможуть стати учасниками наступного саміту – після того, як їм передадуть напрацьовані спільно з союзниками пропозиції для встановлення справедливого миру.
  • Бразилія та Китай закликали провести "міжнародну мирну конференцію", яка була б визнана і Україною, і Росією, для обговорення "врегулювання кризи".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies