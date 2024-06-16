Президент: представники Китаю працювали з іншими країнами, аби скасували присутність на саміті миру

Володимир Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими дипломатичним установами інших країн, щоб ті скасували свою присутність на Глобальному саміті миру та приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції після Глобального саміту миру. Він додав, що хотів би, аби Китай був другом Україні.

"Китай – дуже серйозна держава. Серйозна економіка, яка має політичний та економічний вплив на Росію. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі", – сказав він.

Президент додав, що Україна ніколи не казала, що Китай – її ворог. Ворог у неї один – Путін, бо саме він напав.