Президент: представники Китаю працювали з іншими країнами, аби скасували присутність на саміті миру

Володимир Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими дипломатичним установами інших країн, щоб ті скасували свою присутність на Глобальному саміті миру та приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції після Глобального саміту миру. Він додав, що хотів би, аби Китай був другом Україні.
"Китай – дуже серйозна держава. Серйозна економіка, яка має політичний та економічний вплив на Росію. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі", – сказав він.
Президент додав, що Україна ніколи не казала, що Китай – її ворог. Ворог у неї один – Путін, бо саме він напав.
- Китаю на нинішньому саміті не було, представник Бразилії приїхав у статусі спостерігача. При цьому представник Китаю був на одній зі зустрічей, що передували саміту.
- Китай наполягав на тому, аби участь у першому саміті миру брала Росія. Україна таку можливість виключила, але вважає, що росіяни зможуть стати учасниками наступного саміту – після того, як їм передадуть напрацьовані спільно з союзниками пропозиції для встановлення справедливого миру.
- Бразилія та Китай закликали провести "міжнародну мирну конференцію", яка була б визнана і Україною, і Росією, для обговорення "врегулювання кризи".