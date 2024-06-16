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Президентка Єврокомісії назвала умову, за якої Росію включать до мирних переговорів

Наразі російський диктатор "не серйозний щодо завершення війни".

Президентка Єврокомісії назвала умову, за якої Росію включать до мирних переговорів
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову, за якої Росію включать до мирних переговорів.

Про це фон дер Ляєн сказала у виступі за підсумками Саміту миру у Швейцарії.

"Я закликаю Росію почути меседж від світової спільноти - поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити імперіалістичне насильство і повернути назад дітей. Коли Росія скаже, що вона готова до миру, спираючись на статут ООН, коли вона це скаже, тоді настане час включити її до мирних зусиль і прямувати до миру як до фінальної стадії процесу. Я сподіваюсь, що це станеться швидко", - заявила президентка Єврокомісії.

Наразі, за словами фон дер Ляєн, Володимир Путін "не серйозний щодо завершення війни".

"Він наполягає на капітуляції. Він на полягає на здачі українських територій. Навіть тих територій, які не окуповані сьогодні Путіним. Він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою до подальшої агресії. Жодна країна ніколи не прийняла б таких жахливих умов. Тому життєво необхідно, щоб Україна могла протистояти цій агресії і це її право відповідно до статуту ООН", - наголосив очільниця ЄК.

Урсула фон дер Ляєн також сказала, що мир в Україні "не буде досягнуто одним кроком", а "це буде подорож" і закликала набратися терпеливості, аби прямувати до цієї мети.

"Україна буде визначати умови справедливого миру. ЄС допомагатиме вам у цьому і продовжить збирати підтримку по всьому світу", - запевнила президентка Єврокомісії.

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