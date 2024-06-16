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На окупованих територіях України фіксують низькі рейтинги пропагандистських ЗМІ

Окупаційні адміністрації отримали вказівки виправити ситуацію.

На окупованих територіях України фіксують низькі рейтинги пропагандистських ЗМІ
Російська пропаганда, колаж

На тимчасово окупованих територіях України низькі рейтинги пропагандистських ЗМІ. Тож представник російських окупаційних адміністрацій отримали вказівку вжити заходів, аби збільшити перегляди російських телевізійних новин. 

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Більшість жителів ігнорує комплекти для перегляду супутникового телебачення, які видають окупанти. Ще одна з причин показників - до 20 км досягає український сигнал, крім того місцеві дивляться новини через інтернет.

Тепер загарбники продовжили дію безоплатного перегляду супутникового  телебачення для населення ТОТ. Також почали роздавати пакети у псевдодержавних структурах при їх відвідуванні.

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