Росіяни обстріляли Нову Полтавку на Донеччині, семеро людей постраждали, з них — двоє дітей

Двоє хлопчиків 4 і 7 років отримали осколкові поранення.

Російські окупаційні війська завдали удари по селу Нова Полтавка в Краматорському районі Донецької області. Поранень зазнали семеро цивільних, двоє з яких – діти.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"16 червня 2024 року російська армія вдарила по с. Нова Полтавка Краматорського району. Засіб ураження влучив по території приватного сектору. Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Чотирьох жінок та чоловіка доставлено до лікарняного закладу. Також з осколковими пораненнями ушпиталено двох хлопчиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).