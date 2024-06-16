Лубінець: якби Росія хотіла повернути своїх полонених, то обмін у форматі "всіх на всіх" давно б відбувся

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець навзав пропагндою чергову спробу Росії зірвати обмін військовополоненими. Омбудсман переконаний, якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у коментарі Укрінформу.

"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені - ред.) просто не потрібні", — сказав омбудсман.

Лубінець назвав червговою російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

За словами Уповноваженого, він неодноразово звертався як через посередників, так і особисто, щоб РФ віддала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Також українська сторона досі не отримала адекватної інформації щодо літака, в якому нібито перевозили українських військовополонених, і який Україна начебто збила.

"Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань", — констатував Уповноважений ВР.

Також схожа ситуація щодо теракту в Оленівці: "це така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один".

"Ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати", — додав він.