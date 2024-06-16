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Reuters показало проєкт комюніке мирного саміту щодо України у Швейцарії

Проєкт грунтується на трьох аспектах.

Reuters показало проєкт комюніке мирного саміту щодо України у Швейцарії
Фото: Офіс президента

Агентство Reuters 16 червня опублікувало проєкт комюніке Саміту миру, який проходить у Швейцарії. За підсумками Саміту буде опубліковано підсумковий документ, який сконцентрується на трьох аспектах, які стосуються війни в Україні. 

У документі зазначається, що війна Російської Федерації проти України продовжує спричиняти масштабні людські страждання та руйнування, а також створює ризики та кризи з глобальними наслідками.

Учасники форуму повинні підтвердити  готовність до запобігання загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності усіх держав, зокрема й Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів. 

Також учасники погодяться, що АЕС, в тому числі Запорізька, повинні перебувати під контролем України і МАГАТЕ, а будь-які погрози ядерною зброєю або її застосування у війні неприпустимі.

"Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі".

Також, Україні необхідно забезпечити доступ до портів на Азовському та Чорному морі для зміцнення продовольчої безпеки. 

У тексті комюніке також міститься заклик до "повного обміну" військовополоненими та повернення в Україну всіх депортованих та незаконно переміщених дітей, а також інших цивільних, незаконно затриманих Росією.

"Статут Організації Об’єднаних Націй, включаючи принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", — ідеться у тексті комюніке.

Також, у тексті також згадується, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту, "ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін".

  • Під час першого дня Саміту Швейцарія запропонувала створити простір для прямих переговорів України з Росією. Президентка Віола Амгерд, яка приймала саміт, сказала, що якщо "ми хочемо направити процес у напрямку миру, треба буде колись залучити і Росію – це всім зрозуміло. В якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок у підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють". 
  • Президент Зеленський зазначив, що "зараз тут немає Росії, тому що якби Росія була зацікавлена в мирі – не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий".
  • В межах заходу відбулося перше пленарне засідання саміту, де за одним столом зібралися лідери та високопосадовці різних країн, а також представники організацій. Під час виступів президент Франції Еммануель Макрон сказав, що миром не може стати українська капітуляція. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни.
  • Польський президент Анджей Дуда поклав відповідальність за війну винятково на Росію, але закликав не забувати про роль Олександра Лукашенка. А фінський президент Стубб висловив точку зору, що Україна починає мирний процес із позиції сили. 
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