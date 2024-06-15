Україна починає процес до миру з позиції сили, – президент Фінляндії

Александр Стубб зазначив, що Україна сильніша, ніж була ще навіть 3 тижні тому.

Президент Фінляндії Александр Стубб під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці заявив, що Україна починає процес до миру з позиції сили.

“Країна (Україна, – ред.) починає цей процес до миру з позиції сили. Набагато сильнішою, ніж вона була 3 тижні тому, і тим більше 3 місяці тому”, – сказав глава держави.

Зазначимо, у квітні США схвалили для України довгоочікувану допомогу у розмірі 61 млрд грн. А нещодавно США та деякі союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ.