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Україна починає процес до миру з позиції сили, – президент Фінляндії

Александр Стубб зазначив, що Україна сильніша, ніж була ще навіть 3 тижні тому.

Україна починає процес до миру з позиції сили, – президент Фінляндії
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб під час пленарного засідання Саміту миру у швейцарському Бюргенштоці заявив, що Україна починає процес до миру з позиції сили. 

“Країна (Україна, – ред.) починає цей процес до миру з позиції сили. Набагато сильнішою, ніж вона була 3 тижні тому, і тим більше 3 місяці тому”, – сказав глава держави. 

 

Зазначимо, у квітні США схвалили для України довгоочікувану допомогу у розмірі 61 млрд грн. А нещодавно США та деякі союзники дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ.

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