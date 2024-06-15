​Комюніке Саміту миру буде відкрите до підписання і для тих країн, які не приїхали, - Єрмак

Комюніке Глобального саміту миру готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає LIGA.net.

"Чітка позиція по комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей саміт", – сказав Єрмак.

Як повідомлялося, на початку зустрічі з президентом Володимиром Зеленським лідерка Швейцарії Віола Амгред заявила, що саміт буде зосереджено навколо трьох тем: ядерна безпека, продовольча безпека і людський вимір. Останній пункт стосуватиметься повернення українських полонених та незаконно депортованих дітей.



"У сьогоднішньому Саміті миру представлені країни з усіх континентів. Ті держави, які не беруть участь, зможуть долучитися потім", - сказав Зеленський на першому пленарному засіданні.

"Світова більшість, безперечно, хоче жити без кривавих криз, депортацій, екоциду. Тому кожна держава, яка не представлена сьогодні та яка поділяє такі самі цінності Статуту ООН у вчинках і словах, зможе доєднатися до роботи на подальших етапах. Формула миру заохочує всі сили світу думати про завершення війни та запропонувати, яким чином її завершити", - додав він.

Саміт миру