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На Глобальному саміті миру вдалося об'єднати 101 країну та організацію

Деякі країни не беруть участь, але висловили інтерес.

На Глобальному саміті миру вдалося об'єднати 101 країну та організацію
Володимир Зеленський на відкритті саміту миру
Фото: скріншот

На Глобальному саміті миру вдалося об'єднати 101 країну та міжнародну організацію. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з нагоди відкриття заходу.

Деякі інші країни висловили зацікавлення в саміті, хоча вони не присутні. Зеленський вважає, що світові вдалося повернути ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир.

Він нагадав, що формулу миру презентували в листопаді 2022 на саміті Group of 20, після чого провели чотири зустрічі радників із питань національної безпеки.

"Спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа, далі Саудівська Аравія – фантастична гостинність, яка допомогла нам залучити більше країн. На наступному етапі була зустріч у Мальті – дуже продуктивна. І четверта зустріч була у Давосі, тоді взяли участь уже 82 учасники, і саме після тієї зустрічі стало зрозуміло, і після нашої розмови, пані президенте, під час мого візиту до Швейцарії, що ми готові до першого інавгураційного саміту миру. Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно його реалізувати, з абсолютної увагою для кожного учасника", – сказав Зеленський.

Він додав, що на заході представлені всі частини світу. Погляди кожного народу однаково важливі для України.

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