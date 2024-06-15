На Глобальному саміті миру вдалося об'єднати 101 країну та міжнародну організацію. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції з нагоди відкриття заходу.

Деякі інші країни висловили зацікавлення в саміті, хоча вони не присутні. Зеленський вважає, що світові вдалося повернути ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир.

Він нагадав, що формулу миру презентували в листопаді 2022 на саміті Group of 20, після чого провели чотири зустрічі радників із питань національної безпеки.

"Спочатку Копенгаген, Данія, де була закладена гарна основа, далі Саудівська Аравія – фантастична гостинність, яка допомогла нам залучити більше країн. На наступному етапі була зустріч у Мальті – дуже продуктивна. І четверта зустріч була у Давосі, тоді взяли участь уже 82 учасники, і саме після тієї зустрічі стало зрозуміло, і після нашої розмови, пані президенте, під час мого візиту до Швейцарії, що ми готові до першого інавгураційного саміту миру. Швейцарія допомогла надзвичайно ефективно його реалізувати, з абсолютної увагою для кожного учасника", – сказав Зеленський.

Він додав, що на заході представлені всі частини світу. Погляди кожного народу однаково важливі для України.