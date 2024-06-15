У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Швейцарія оприлюднила список учасників Саміту миру
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
Росія атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА (доповнено)
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
​Посилення ППО та ПРО. У перспективі ми подвоїмо свої можливості
ГоловнаСвіт

Швейцарця, який два роки воював за Україну, заарештували на батьківщині

Чоловік напередодні добровільно здався швейцарській поліції, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії.

Швейцарця, який два роки воював за Україну, заарештували на батьківщині
Джона Нейдхарт
Фото: Радіо Свобода

У Швейцарії заарештували Джону Нейдхарта, який на батьківщині 14 червня добровільно здався поліції, щоб додатково привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії. До цього чоловік два роки воював за Україну. 

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на швейцарське видання Blick.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вступив до Інтернаціонального легіону і брав участь у бойових діях на Донбасі й на Харківщині, зокрема у контрнаступі і звільненні українських земель. 

Як йдеться у матеріалі, на боці України приховано воюють близько десяти швейцарців, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу.

За законами Швейцарії, йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

Як каже Нейдхарт, потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою. Він гостро критикує уряд своєї країни за "вкрай обмежену допомогу Україні".

"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки", – вважає Джона Нейдхарт.

  • У лютому 2024 року Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в Національній гвардії України. Вони можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.
  • У лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців. Докладніше про те, як він влаштований та чому іноземні бійці постали на захист України, читайте в матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies