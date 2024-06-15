Швейцарця, який два роки воював за Україну, заарештували на батьківщині

Чоловік напередодні добровільно здався швейцарській поліції, щоб привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії.

У Швейцарії заарештували Джону Нейдхарта, який на батьківщині 14 червня добровільно здався поліції, щоб додатково привернути увагу до України під час Саміту миру в Швейцарії. До цього чоловік два роки воював за Україну.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на швейцарське видання Blick.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вступив до Інтернаціонального легіону і брав участь у бойових діях на Донбасі й на Харківщині, зокрема у контрнаступі і звільненні українських земель.

Як йдеться у матеріалі, на боці України приховано воюють близько десяти швейцарців, щоб не наразитися на проблеми вдома. Джона Нейдхарт – єдиний, хто публічно заявив про свою службу.

За законами Швейцарії, йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

Як каже Нейдхарт, потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою. Він гостро критикує уряд своєї країни за "вкрай обмежену допомогу Україні".

"Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки", – вважає Джона Нейдхарт.