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Британська принцеса Кейт вперше за час боротьби з раком відвідає публічний захід

Дружина принца Вільяма повідомила про прогрес у своєму лікуванні.

Британська принцеса Кейт вперше за час боротьби з раком відвідає публічний захід
Принцеса Уельська Кейт
Фото: BBC

Принцеса Уельська Кейт оприлюднила перше повідомлення про стан свого здоров'я після оголошення про онкологічний діагноз у березні цього року. 

Як пише BBC, дружина спадкоємця престолу Вільяма досягла прогресу у лікуванні і навіть зможе взяти участь у параді на честь офіційного дня народження короля Чарльза ІІІ. Вона їхатиме у кареті разом зі своїми дітьми, а потім з іншими близькими суверена підніметься на балкон Букінгемського палацу для того, щоб вітати натовп підданих. 

Захід, який насправді не збігається у часі зі справжніми уродинами монарха, відбудеться в Лондоні в суботу, 15 червня. Речник Чарльза вже заявив, що король "дуже щасливий від того, що принцеса зможе бути присутньою".

Проте Кейт наголосила, що це не означає її повернення до виконання обов'язків члена королівської родини, адже курс хіміотерапії триватиме. Вона також поділилася почуттями, які переживає через хворобу. "Доводиться вчитися бути терплячою та жити з невідомістю. Сприймати кожен день як він є, дослухатися до свого тіла та дозволяти собі використовувати час на відновлення", - написала принцеса. 

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