ЄС може вжити різних заходів проти Грузії через антизахідний курс влади

Держави-члени Євросоюзу отримали проєкт пропозицій щодо заходів, які ЄС може вжити проти Грузії через антизахідний курс її влади.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Зокрема, як короткострокові заходи можуть застосовуватись призупинення фінансування та призупинення зустрічей на високому рівні.

При цьому, “якщо ситуація погіршиться", ЄС може запровадити індивідуальні санкції проти грузинських посадовців, запровадити візи для дипломатичних паспортів та скоротити військову допомогу та підтримку.

А в разі "значного погіршення" ЄС може навіть призупинити безвізовий режим і припинити процес інтеграції Грузії в ЄС.