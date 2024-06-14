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ЄС може вжити різних заходів проти Грузії через антизахідний курс влади

Євросоюз розглядає різні варіанти реагування.

ЄС може вжити різних заходів проти Грузії через антизахідний курс влади
ЄС може вжити різних заходів проти Грузії через антизахідний курс влади
Фото: EPAUPG

Держави-члени Євросоюзу отримали проєкт пропозицій щодо заходів, які ЄС може вжити проти Грузії через антизахідний курс її влади.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Зокрема, як короткострокові заходи можуть застосовуватись призупинення фінансування та призупинення зустрічей на високому рівні.

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При цьому, “якщо ситуація погіршиться", ЄС може запровадити індивідуальні санкції проти грузинських посадовців, запровадити візи для дипломатичних паспортів та скоротити військову допомогу та підтримку.

А в разі "значного погіршення" ЄС може навіть призупинити безвізовий режим і припинити процес інтеграції Грузії в ЄС.

  • Сполучені Штати вдалися до санкцій проти представників керівної партії "Грузинська мрія", які нав'язують країні антизахідний курс та були причетні до силових розгонів мітингів проти ухвалення закону про "іноагентів".
  • Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон "Про прозорість іноземного впливу", який є аналогом російського "про іноагентів".

  • Закон вимагає від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф. 

  • Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагентів”, який влада використовує з репресивною метою. 

  • Проти ухвалення закону протестували тисячі мешканців Грузії. Студенти топових грузинських вишів оголошували страйк.

  • Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.

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