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США запровадили санкції проти "Грузинської мрії"

Візові обмеження стосуються причетних до антидемократичних процесів та членів їхніх родин.

США запровадили санкції проти "Грузинської мрії"
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Сполучені Штати вдалися до санкцій проти представників керівної партії "Грузинська мрія", які нав'язують країні антизахідний курс та були причетні до силових розгонів мітингів проти ухвалення закону про "іноагентів".

Про цей крок оголосив під час бріфингу для преси речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Десятки громадян Грузії, здебільшого парламентарі та члени їхніх родин, на думку США, "підривали демократію та свідомо поширювали дезінформацію за вказівкою влади". У відповідь на це Вашингтон застосував щодо них візові обмеження. 

У Держдепартаменті сподіваються, що "керівництво Грузії переосмислить свої дії та чинитиме у відповідності до євроатлантичних прагнень свого народу". У випадку продовження антизахідної риторики США "готові вжити додаткових заходів".

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