Росія планує незабаром розгорнути повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні

США трактують їх як відповідь на підтримку американцями України та активізацію військових навчань США зі союзниками по НАТО.

Ракетний фрегат ВМС Росії "Адмірал Горшков" прибув до порту Гавани у Кубі, 2019 рік

США очікують, що Росія розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні найближчими тижнями.

Про це пишуть CBS News з посиланням на американського посадовця.

У навчанні братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники. Вони стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Москва проводить у Карибському басейні з 2019 року.

США трактують їх як відповідь на підтримку американцями України та активізацію військових навчань Штатів зі союзниками по НАТО.

Однак, за словами посадовця, навчання планувалися вже деякий час, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом Байденом заборони на використання Україною американської зброї проти цілей у Росії.

За словами чиновника, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США.

Очікується, що російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі, і навчання триватимуть протягом літа.

Кульмінацією стануть міжнародні військово-морські навчання восени.