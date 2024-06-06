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Росія планує незабаром розгорнути повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні

США трактують їх як відповідь на підтримку американцями України та активізацію військових навчань США зі союзниками по НАТО.

Росія планує незабаром розгорнути повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні
Ракетний фрегат ВМС Росії "Адмірал Горшков" прибув до порту Гавани у Кубі, 2019 рік
Фото: EPA/UPG

США очікують, що Росія розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні найближчими тижнями.

Про це пишуть CBS News з посиланням на американського посадовця.

У навчанні братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники. Вони стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Москва проводить у Карибському басейні з 2019 року. 

США трактують їх як відповідь на підтримку американцями України та активізацію військових навчань Штатів зі союзниками по НАТО.

Однак, за словами посадовця, навчання планувалися вже деякий час, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом Байденом заборони на використання Україною американської зброї проти цілей у Росії.

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За словами чиновника, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США. 

Очікується, що російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі, і навчання триватимуть протягом літа. 

Кульмінацією стануть міжнародні військово-морські навчання восени.

  • Навесні відбулися найбільші авчання мериканських військ у Європі під назвою DEFENDER-24. У них взяли участь понад 40 тисяч бійців з 20 країн НАТО та партнерів. 
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