Росія планує незабаром розгорнути повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні

США очікують, що Росія розпочне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні найближчими тижнями.
Про це пишуть CBS News з посиланням на американського посадовця.
У навчанні братимуть участь російські військові кораблі та дальні бомбардувальники. Вони стануть першими одночасними повітряними та морськими маневрами, які Москва проводить у Карибському басейні з 2019 року.
США трактують їх як відповідь на підтримку американцями України та активізацію військових навчань Штатів зі союзниками по НАТО.
Однак, за словами посадовця, навчання планувалися вже деякий час, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове скасування президентом Байденом заборони на використання Україною американської зброї проти цілей у Росії.
За словами чиновника, російські навчання не вважаються прямою загрозою для США.
Очікується, що російські кораблі зайдуть у порти на Кубі та, можливо, у Венесуелі, і навчання триватимуть протягом літа.
Кульмінацією стануть міжнародні військово-морські навчання восени.
- Навесні відбулися найбільші авчання мериканських військ у Європі під назвою DEFENDER-24. У них взяли участь понад 40 тисяч бійців з 20 країн НАТО та партнерів.