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Нідерландському націоналісту Ґерту Вілдерсу прогнозують перемогу на євровиборах

Ультраправа "Партія свободи" може розділити перше місце з об'єднанням лейбористів та зелених лівих.

Нідерландському націоналісту Ґерту Вілдерсу прогнозують перемогу на євровиборах
Націоналіст Герт Вілдерс голосує на виборах до Європарламенту. 6 червня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Нідерландському націоналісту Ґерту Вілдерсу прогнозують перемогу на виборах до Європарламенту, пише Reuters.

Загальнонаціональне опитування громадської думки, опубліковане напередодні голосування, показало нічию ультраправої, антиімміграційної Партії свободи (PVV) Вілдерса у боротьбі за перше місце з об'єднанням лейбористів і зелених лівих. Обидві політичні сили, за прогнозами, отримають по 8 місць.

Це означало б величезну перемогу для Вілдерса, який не зміг отримати місце на попередніх виборах до ЄС у 2019 році.

Чотири роки тому лейбористи та зелені ліві отримали 6 і 3 місця відповідно. Цього року дві ліві партії балотуються за спільним списком, але після голосування матимуть окремі фракції в парламенті.

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Вілдерс користується хвилею підтримки в Нідерландах, де його обіцянки щодо придушення міграції для шукачів притулку вже принесли йому велику перемогу успіх на загальних виборах у листопаді минулого року.

Після місяців напружених переговорів 60-річний політик у травні домігся угоди з трьома іншими консервативними партіями про формування правого уряду, який, як очікується, приведуть до присяги до кінця червня.

Коаліція має зайняти жорстку позицію в Брюсселі, домагаючись виключень із правил ЄС щодо надання притулку мігрантам та навколишнього середовища, а також значного скорочення внеску Амстердама до бюджету ЄС.

Вілдерс протягом багатьох років заявляв, що нідерландці повинні вийти з Євросоюзу, але змінив позицію напередодні виборів і відмовився від своєї мети провести референдум щодо членства країни у блоці. Натомість його партія буде прагнути обмежити повноваження ЄС у парламенті, приєднавшись до можливої коаліції з партіями ультраправих лідерів Італії та Франції Джорджі Мелоні та Марін Ле Пен.

Результати екзит-полу опублікують після завершення голосування в Нідерландах у четвер ввечері. Офіційні результати після закриття виборчих дільниць у всіх країнах-членах у неділю.

  • Сьогодні офіційно розпочалися вибори до Європейського парламенту, які триватимуть до неділі 9 червня.
  • Виборчі дільниці сьогодні відкрилися у Нідерландах. Завтра голосуватимуть Ірландія та Чехія, у суботу ‒ Латвія, Мальта, Словаччина та Італія. Решта країн блоку підуть на дільниці у неділю.
  • 373 мільйони виборців у 27 країнах-членах блоку обиратимуть 720 членів Європарламенту на наступні п’ять років. 
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