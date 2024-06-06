Нідерландському націоналісту Ґерту Вілдерсу прогнозують перемогу на євровиборах

Ультраправа "Партія свободи" може розділити перше місце з об'єднанням лейбористів та зелених лівих.

Націоналіст Герт Вілдерс голосує на виборах до Європарламенту. 6 червня 2024 року

Нідерландському націоналісту Ґерту Вілдерсу прогнозують перемогу на виборах до Європарламенту, пише Reuters.

Загальнонаціональне опитування громадської думки, опубліковане напередодні голосування, показало нічию ультраправої, антиімміграційної Партії свободи (PVV) Вілдерса у боротьбі за перше місце з об'єднанням лейбористів і зелених лівих. Обидві політичні сили, за прогнозами, отримають по 8 місць.

Це означало б величезну перемогу для Вілдерса, який не зміг отримати місце на попередніх виборах до ЄС у 2019 році.

Чотири роки тому лейбористи та зелені ліві отримали 6 і 3 місця відповідно. Цього року дві ліві партії балотуються за спільним списком, але після голосування матимуть окремі фракції в парламенті.

Вілдерс користується хвилею підтримки в Нідерландах, де його обіцянки щодо придушення міграції для шукачів притулку вже принесли йому велику перемогу успіх на загальних виборах у листопаді минулого року.

Після місяців напружених переговорів 60-річний політик у травні домігся угоди з трьома іншими консервативними партіями про формування правого уряду, який, як очікується, приведуть до присяги до кінця червня.

Коаліція має зайняти жорстку позицію в Брюсселі, домагаючись виключень із правил ЄС щодо надання притулку мігрантам та навколишнього середовища, а також значного скорочення внеску Амстердама до бюджету ЄС.

Вілдерс протягом багатьох років заявляв, що нідерландці повинні вийти з Євросоюзу, але змінив позицію напередодні виборів і відмовився від своєї мети провести референдум щодо членства країни у блоці. Натомість його партія буде прагнути обмежити повноваження ЄС у парламенті, приєднавшись до можливої коаліції з партіями ультраправих лідерів Італії та Франції Джорджі Мелоні та Марін Ле Пен.

Результати екзит-полу опублікують після завершення голосування в Нідерландах у четвер ввечері. Офіційні результати після закриття виборчих дільниць у всіх країнах-членах у неділю.