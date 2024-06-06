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У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі

Попередньо, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів, які прямували до Чопа, немає.

У Чехії поїзд "Прага-Кошице" вночі зіткнувся із вантажним потягом, є загиблі
Аварія потяга Прага-Кошице
Фото: EPA/UPG

У Чехії в Пардубіце близько опівночі потяг Прага–Кошице, який обслуговує чеська приватна компанія RegioJet, зіштовхнувся з вантажним поїздом. Четверо осіб загинули, близько 20 поранених. 

Про це повідомили в Укрзалізниці та у СТ24.

Як йдеться у виданні, усіх пасажирів розбитого експреса вдалося врятувати близько другої години ночі. Неушкоджених людей доставили на головний залізничний вокзал Пардубіце. Зниклих немає.

В експресі, який прямував до Словаччини, їхало близько трьох сотень людей. Вантажний потяг перевозив карбід кальцію, але перші два вагони були порожні.

В Укрзалізниці додали, що при цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає.

"Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються", – прокоментували у перевізника.

Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага – Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України. 

"Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", – додали в Укрзалізниці. 

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