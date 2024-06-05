У Франції затримали громадянина України та Росії за підозрою в участі в терористичній організації

У Франції затримали громадянина України та Росії за підозрою в тероризмі (ілюстративне фото)

На півночі Франції, в муніципалітет Руассі-ан-Франс, затримали 26-річного громадянина України та Росії родом із Донбасу.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляють видання Le Journal du Dimanche й телеканал BFMTV.

Зазначається, що чоловіка заарештували "в терміновому порядку". Він перед тим підірвав вибухову речовину (перекис ацетону) під час спроби створити саморобну вибухівку.

Уродженця Донбасу спершу доправили в лікарню з опіками. Потім його взяли під варту.

У кімнаті затриманого, в готелі неподалік паризького аеропорту імені Шарля де Голля, під час обшуку виявили "матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв".

Джерела також повідомили, що правоохоронці вилучили гроші, кілька фальшивих паспортів і стрілецьку зброю.

Одна з версій слідства полягає в тому, що чоловік міг працювати на спецслужби Росії.

Йому інкримінують "участь у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи" та незаконне володіння вибухівкою для підготовки теракту.