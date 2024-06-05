Пісторіус відкинув відправлення німецьких військових в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив відправлення німецьких військових в Україну.

Таку заяву він зробив 5 червня під час урядових слухань у Бундестазі, передає DW.

Депутат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґер Лукассен поцікавився у міністра, чи знає німецький уряд про дебати у ЄС і Франції щодо відправлення західних військ в Україну, а також чи розглядають це питання німецькі урядовці. Пісторіус зазначив, що "відповіді на ваші запитання - ні та ні".