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Пісторіус відкинув відправлення німецьких військових в Україну

Таку заяву міністр зробив 5 червня під час урядових слухань у Бундестазі.

Пісторіус відкинув відправлення німецьких військових в Україну
Борис Пісторіус
Фото: spiegel.de

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив відправлення німецьких військових в Україну. 

Таку заяву він зробив 5 червня під час урядових слухань у Бундестазі, передає DW.

Депутат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґер Лукассен поцікавився у міністра, чи знає німецький уряд про дебати у ЄС і Франції щодо відправлення західних військ в Україну, а також чи розглядають це питання німецькі урядовці. Пісторіус зазначив, що "відповіді на ваші запитання - ні та ні".

  • У лютому цього року президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
  • Після цієї заяви у низці країн почали заявляти, що вони не надсилатимуть війська в Україну.
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