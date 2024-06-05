Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Що подивитися: 5 серіалів червня
Що подивитися: 5 серіалів червня
ГоловнаСвіт

Банкноти з портретом Чарльза ІІІ почали надходити в обіг

Їх надрукували ще минулоріч, але у гаманцях британців нові купюри почнуть з'являтися лише зараз.

Банкноти з портретом Чарльза ІІІ почали надходити в обіг
Фото: BBC

Банк Англії, який є фінансовим регулятором Сполученого Королівства, розпочав вводити в обіг нові банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ.

Як пише BBC, це перша зміна монарха на платіжних засобах - адже насправді традиція зображати суверена не так стара і з'явилася лише у 1960 році.

Фунти стерлінгів із портретом Його Величності надрукували ще минулого року, проте потрібен був час, щоб перепрограмувати усі автоматизовані системи на розпізнавання нового дизайну банкнот.

Користуватися грошима із зображенням покійної Єлизавети ІІ британцям доведеться ще довго: нові полімерні купюри будуть дуже поступово замінювати старі у випадку їхнього пошкодження або ж за потреби збільшити грошову масу. Проте попит на готівку в країні стрімко падає: все більше людей надають перевагу цифровим засобам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies