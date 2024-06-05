Банкноти з портретом Чарльза ІІІ почали надходити в обіг

Їх надрукували ще минулоріч, але у гаманцях британців нові купюри почнуть з'являтися лише зараз.

Банк Англії, який є фінансовим регулятором Сполученого Королівства, розпочав вводити в обіг нові банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ.

Як пише BBC, це перша зміна монарха на платіжних засобах - адже насправді традиція зображати суверена не так стара і з'явилася лише у 1960 році.

Фунти стерлінгів із портретом Його Величності надрукували ще минулого року, проте потрібен був час, щоб перепрограмувати усі автоматизовані системи на розпізнавання нового дизайну банкнот.

Користуватися грошима із зображенням покійної Єлизавети ІІ британцям доведеться ще довго: нові полімерні купюри будуть дуже поступово замінювати старі у випадку їхнього пошкодження або ж за потреби збільшити грошову масу. Проте попит на готівку в країні стрімко падає: все більше людей надають перевагу цифровим засобам.