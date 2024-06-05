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У Британії відбулися перші теледебати перед загальними виборами

Кір Стармер та Ріші Сунак мали змогу вплинути на думку виборців.

У Британії відбулися перші теледебати перед загальними виборами
Фото: BBC

У вівторок у Сполученому Королівстві був день дебатів: очільники партій, що змагатимуться за потрапляння до парламенту на виборах 4 липня, отримали ефірний час для відповідей на ключові питання та дискусії між собою. 

Як пише BBC, прем'єр-міністр Ріші Сунак та лідер лейбористів Кір Стармер здебільшого говорили про міграційну політику, охорону здоров'я, податки та безпеку. Модератору кілька разів доводилося просити учасників знизити голос, коли суперечки ставали аж надто гучними. 

Обидва політики заявили, що в разі обрання Дональда Трампа президентом США будуть підтримувати з ним партнерські відносини. Щодо війні у Смузі Гази, чинний прем'єр вважає оптимальним мирний план, представний Джо Байденом, натомість Стармер вимагає негайного припинення вогню, звільнення заручників та дотримання концепції двох держав.

Сунак захищав рішення спрямовувати шукачів притулку до Руанди, в той час як лідер лейбористів заявив про намір боротися з бандами, які допомагають мігрантам нелегально потрапляти до країни.

У заключному слові Сунак апелював до того, що виборці знають його політику та закликав обрати "безпечне майбутнє з консерваторами, а не видавати лейбористам порожній чек, не розуміючи, що вони куплять". Натомість Стармер заявив, що не пропонує британцям "необґрунтовані обіцянки, як консерватори, бо не існує магічної палички, яка все виправить одним помахом". Свою програму лейборист називає "практичним планом здорового глузду".

Політичні експерти вважають, що виступ Стармера був "одним із найслабших за весь час як для головного претендента на посаду прем'єр-міністра".

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