Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці
Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
ГоловнаСвіт

Найбільший трампіст та євроскептик Британії піде на вибори

Найджел Фарадж додав до низки поганих новин для Ріші Сунака ще одну.

Найбільший трампіст та євроскептик Британії піде на вибори
Найджел Фарадж
Фото: EPA/UPG

Один із "творців" Брекзиту, правий популіст Найджел Фарадж заявив, що збирається балотуватися до британського парламенту. 

Як пише Reuters, політик раніше стверджував, що не братиме участь у кампанії через намір допомогти Дональду Трампу виграти вибори у Сполучених Штатах. Проте найбільший євроскептик британської політики раптово передумав - і це вкрай погана новина для чинної партії влади.

Втративши підтримку свого традиційного електорату на користь лейбористів, Ріші Сунак та його консерватори збиралися звертатися до прихильників більш правих поглядів - але ті тепер мають, за кого голосувати. Партія реформ Фараджа, за його ж твердженням, претендує на близько 10% голосів.  

Фараджа вважають одним із найбільш впливових британських політиків, хоча він ніколи не обіймав високих державних посад. Саме його активна агітація неабияк сприяла тому, що піддані Сполученого Королівства проголосували за вихід з Європейського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies