Найбільший трампіст та євроскептик Британії піде на вибори

Один із "творців" Брекзиту, правий популіст Найджел Фарадж заявив, що збирається балотуватися до британського парламенту.

Як пише Reuters, політик раніше стверджував, що не братиме участь у кампанії через намір допомогти Дональду Трампу виграти вибори у Сполучених Штатах. Проте найбільший євроскептик британської політики раптово передумав - і це вкрай погана новина для чинної партії влади.

Втративши підтримку свого традиційного електорату на користь лейбористів, Ріші Сунак та його консерватори збиралися звертатися до прихильників більш правих поглядів - але ті тепер мають, за кого голосувати. Партія реформ Фараджа, за його ж твердженням, претендує на близько 10% голосів.

Фараджа вважають одним із найбільш впливових британських політиків, хоча він ніколи не обіймав високих державних посад. Саме його активна агітація неабияк сприяла тому, що піддані Сполученого Королівства проголосували за вихід з Європейського Союзу.