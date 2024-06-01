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Згідно з опитуваннями, консерватори втратять три чверті місць у британському парламенті

На лейбористів чекає більш ніж переконлива перемога та тотальна більшість у Палаті громад.

Згідно з опитуваннями, консерватори втратять три чверті місць у британському парламенті
Палата громад парламенту Британії
Фото: MEND

Катастрофа для партії чинного прем'єра Великої Британії Ріші Сунака стає все більш масштабною: останні опитування свідчать, що рішення урядовця форсувати ранні вибори себе не виправдовує. 

Як пише Bloomberg, консерватори ризикують втратити три чверті парламентських портфелів, які вони мають у нинішньому скликанні. 

Відповідно до результатів дослідження, участь у якому взяли 10 тисяч виборців, розрив між партією влади та опозиційними лейбористами сягає майже 30% на користь останніх. 

Але з урахуванням мажоритарної виборчої системи 46% загальнонаціональної підтримки для лейбористів трансформуються у 476 мандатів. Це із запасом гарантує Кіру Стармеру та його партії більшість, адже достатньо було б і 326 портфелів. 

Натомість консерватори можуть розраховувати лише на 66 портфелів - усього на 7 більше, ніж третя за силою партія ліберальних демократів. Втрачено буде три чверті нинішніх місць. 

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