Прем'єр Данії заявила, що скоро F-16 будуть на шляху до України

"Ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку для України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною", - заявила глава данського уряду.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що невдовзі винищувачі F-16 попрямують до України.

Про це Фредеріксен сказала 31 травня на пресконференції за участі Володимира Зеленського та учасників третього саміту Україна-Північна Європа.

Глава данського уряду наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку партнерів і наразі важливо прискорити надання допомоги.

"Ми від самого початку говорили, що підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно... Сьогоднішня зустріч є необхідною і другий меседж є дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку для України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов'язання від усіх нордичних країн. Ми передали багато і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала Фредеріксен.