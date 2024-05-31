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Прем'єр Данії заявила, що скоро F-16 будуть на шляху до України

"Ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку для України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною", - заявила глава данського уряду.

Прем'єр Данії заявила, що скоро F-16 будуть на шляху до України
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові, 23 лютого 2024 року
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що невдовзі винищувачі F-16 попрямують до України.

Про це Фредеріксен сказала 31 травня на пресконференції за участі Володимира Зеленського та учасників третього саміту Україна-Північна Європа.

Глава данського уряду наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку партнерів і наразі важливо прискорити надання допомоги.

"Ми від самого початку говорили, що підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно... Сьогоднішня зустріч є необхідною і другий меседж є дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку для України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов'язання від усіх нордичних країн. Ми передали багато і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", - сказала Фредеріксен.

  • Президент Зеленський нині прибув у Швецію на третій саміт Україна – Північна Європа.
  • Глава держави мав зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. 
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