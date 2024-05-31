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ЄС про українські обстріли території Росії: Україна має право захищати себе від агресії

"Ключова позиція Європейського Союзу полягає в тому, що Україна веде законну оборону проти вторгнення", - заявив Петер Стано.

ЄС про українські обстріли території Росії: Україна має право захищати себе від агресії
Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано
Фото: Європейська комісія

Відповідно до міжнародного права, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії. Йдеться і про обстріли військових об’єктів на російській території.

Таку заяву зробив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано розповів про ставлення Євросоюзу до заклику генсека НАТО Єнса зняти заборону для України бити по Росії західною зброєю. Речник зазначив, що у блоці не коментуватимуть заяву Столтенберга, але у ЄС була схожа дискусія на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

"Ключова позиція Європейського Союзу полягає в тому, що Україна веде законну оборону проти вторгнення…Тому, згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від агресії, і, згідно з міжнародним правом, це включає також знищення агресора на його території, коли йдеться про військові цілі", – сказав Стано.

За словами речника, Україна має отримувати такі дозволи від кожної держави окремо, бо саме окремі країни-члени ЄС постачають зброю Києву для "законної самооборони".

Удари по території Росії західною зброєю. Яка позиція союзників?

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