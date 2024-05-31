ЄС про українські обстріли території Росії: Україна має право захищати себе від агресії

Відповідно до міжнародного права, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії. Йдеться і про обстріли військових об’єктів на російській території.
Таку заяву зробив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".
Стано розповів про ставлення Євросоюзу до заклику генсека НАТО Єнса зняти заборону для України бити по Росії західною зброєю. Речник зазначив, що у блоці не коментуватимуть заяву Столтенберга, але у ЄС була схожа дискусія на рівні міністрів закордонних справ та оборони.
"Ключова позиція Європейського Союзу полягає в тому, що Україна веде законну оборону проти вторгнення…Тому, згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від агресії, і, згідно з міжнародним правом, це включає також знищення агресора на його території, коли йдеться про військові цілі", – сказав Стано.
За словами речника, Україна має отримувати такі дозволи від кожної держави окремо, бо саме окремі країни-члени ЄС постачають зброю Києву для "законної самооборони".
Удари по території Росії західною зброєю. Яка позиція союзників?
- Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.
- Позиції союзників розділилися. Так, італійські урядовці виступили проти ідеї Столтенберга. Проти виступив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Бельгія заявила, що її винищувачі F-16 Київ має використовувати лише на власній території. До речі, очільник міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне, щоб тема ударів по території Росії західною зброєю не була публічною.
- Згодом стало відомо, що Німеччина таки дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ для захисту Харківщини.
- Президент Франції Еммануель Макрон виступив на підтримку ініціативи Столтенберга. Міністр оборони Швеції та глави МЗС Фінляндії, Норвегії і Канади теж висловилися за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії, а керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Захід повинен припинити постійно обмежувати себе у своїй підтримці Україні і дозволити завдавати ударів по військових цілях в Росії.
- Раніше цього місяця міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що є держави, які дають допомогу Києву без заборони атакувати нею територію РФ.