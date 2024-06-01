Саміт G7 в Італії стане місцем першої зустрічі президентів Бразилії та Аргентини

Лула да Сілва та Хав'єр Мілей заочно обмінювалися гострими репліками на адресу один одного.

Саміт "Великої сімки" в Італії, який відбудеться з 13 до 15 червня, збере "вкрай різноманітний склад учасників". Так пише Bloomberg, характеризуючи потенційне долучення до заходу представників так званого "Глобального Півдня".

Видання стверджує, що італійська прем'єрка Джорджа Мелоні ставить собі на меті запросити до дискусії якомога більше держав, щоб збільшити шанси на підписання вигідних угод. Проте їй доведеться мати справу і з напругою, яка панує між деякими із гостей.

Йдеться, зокрема, про президентів Бразилії та Аргентини. Лула да Сілва та Хав'єр Мілей можуть вперше зустрітися саме на саміті - і це буде не найприємніша розмова для обох сторін. Бразильський лідер називав свого колегу "примітивним націоналістом", в той час як ексцентричний глава аргентинської держави звинувачував Лулу у насаджуванні комунізму.

Також у політиків з південноамериканських держав кардинально різні погляди на найгарячіші теми обговорення "Великої сімки": Лула критикує допомогу Україні та дії Ізраїлю, натомість Мілей підтримує нашу державу та уряд Біньяміна Нетаньягу.

Крім Мілея та Лули, на саміт також запрошені президент Туреччини Реджеп Ердоган, Президент України Володимир Зеленський, Папа Римський Франциск, прем'єр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Рамафоса та лідери ОАЕ й Саудівської Аравії.