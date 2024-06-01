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У Єревані мітинги проти прем'єра знову завершилися арештами

Протестувальники вимагають відставки Нікола Пашиняна через домовленості із Азербайджаном. 

У Єревані мітинги проти прем'єра знову завершилися арештами
Фото: France 24

Біля будівлі міністерства закордонних справ Вірменії у Єревані відбувся масштабний мітинг проти політики чинного уряду на чолі з Ніколом Пашиняном. Тисячі людей із димовими шашками вимагали відставки прем'єра через домовленість із Азербайджаном про територіальні поступки.

Як пише "Європейська правда", акцію непокори влаштував рух "Тавуш в ім'я батьківщини", який очолює архієпископ Вірменської апостольської церкви Баграт Галстанян. Опозиційний лідер вимагав від міністра закордонних справ Арарата Мірзояна вийти до протестувальників, проте урядовець цього не зробив. 

Через деякий час між поліцією та мітингарями почалися сутички. Міністерство внутрішніх справ Вірменії заявило про 29 затриманих. Постраждалих, згідно з офіційними даними, немає.

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