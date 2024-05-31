Євросоюз вжив санкцій проти Ірану через передачу Росії безпілотників

Рада ЄС розширила санкційний список та внесла туди шість фізичних та три юридичних осіб з Ірану, які причетні до безпосередньої передачі безпілотників до Росії для війни проти України, а також через постачання дронів і ракет терористичним організаціям на Близькому Сході й в регіоні Червоного моря.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи проти шести осіб та трьох установ за їх роль у переданні безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Росію для підтримки її агресивної війни проти України, за передання БпЛА або ракет для збройних формувань або утворень, що підривають мир та безпеку на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря, або за причетність до програм Ірану з виробництва БпЛА", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, до санкційного списку потрапили міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард.

Також у "чорний список" ЄС внесли центральний штаб іранських збройних сил Khatam al-Anbiya, який долучений до прийняття оперативних рішень та використання БпЛА, а також один з його командувачів; іранська компанія Kavan Electronics Behrad LLC, яка замовляє та продає компоненти для виробництва БпЛА, разом з головою правління та головою ради директорів цієї установи, а також морський компонент Корпусу вартових Ісламської революції, який був залучений до доставки іранської зброї, включаючи БПЛА та ракети для збройних формувань на зразок хуситів або Хезболли.

Підсанкційним юридичним і фізичним особам заморозили активи і заборонили в'їзд до ЄС. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до переліку, або на їхню користь.

31 травня ЄС також запровадив санкції проти девʼяти фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росі, які пов'язані з незаконними програмами озброєнь та підтримкою Росії у війні проти України.