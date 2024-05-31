Журналіста Укрінформу, який розповів про "темники", викликали до військкомату. Питання вивчить Комітет Ради (доповнення)

57-річний журналіст заявив, що не може пов'язувати повістку і свої коментарі щодо цензури в агентстві.

Кореспондент Укрінформу на Чернігівщині та Черкащині Юрій Стригун отримав повістку до армії. Документ надіслали не на його адресу, а на роботу до Києва, повідомляє "Суспільне".

Напередодні Стригун в етерах каналів розповідав про "темники" в агентстві за час керівництва колишнього керівника Олексія Мацуки.

Стригун зауважив, що не може пов'язувати повістку і свої коментарі, але для нього збіг "дивний".

"Повістка якимось дивом прийшла в Київ у редакцію, яка за кількасот кілометрів. А ТЦК від мене ледве півтора, може два кілометри. І в 2021 році, коли я влаштовувався на роботу в "Укрінформі", я там (у військкоматі, — Ред.) був. Вони мають буквально всі дані, телефон, адреса, електронна пошта... Тобто, якби вони мали бажання, то мене б знайшли за кілометр від себе. Але вони планують мене шукати наступного дня (після розповіді про "темники", — ред.) через "Укрінформ" у Києві",— розповів журналіст.

Стригун додав, що він не служив у радянській армії через стан здоров'я. "...В армії не служив, я хворів і в армію мене не призивали. А зараз мені 57 років. А це така новина, принаймні змушує задуматися", — зауважив кореспендент.

Він надав колегам із "Суспільного" копію наказу нового керівника Укрінформу Сергія Череватого, котрий зобов'язав відділ по роботі з персоналом проінформувати Стригуна про отримання повістки. Зявитися у військкоматі журналіст має 3 червня, щоб уточнити медичні дані, а опісля надати на роботу інформацію про перебування у ТЦК.

Доповнено. З цього приводу директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заявила, що цей випадок "може стати дуже поганим прецедентом, який змусить журналістів практикувати самоцензуру".

"Страх перед потенційними наслідками, як-от отримання повістки, може змусити журналістів утримуватися від висвітлення чутливих тем, що значно знизить якість та об'єктивність медіа-контенту", - підкреслила Романюк.

Вона звернулася до голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослава Юрчишина з проханням розглянути цей випадок на найближчому засіданні Комітету.

У коментарях під дописом Романюк у фейсбуці Юрчишин повідомив, що прийняв її звернення.

"Прийнято, працюємо", - написав нардеп.

Генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий, як передає ІМІ, пояснив що підписав розпорядження про звірку даних військовозобов'язаних щодо п'ятьох працівників агентства, серед яких і Юрій Стригун. При цьому дані про військовозобов'язаних з Укрінформу подавав ще колишній очільник Олексій Мацука на початку травня.

Череватий сказав, що він був зобов'язаний підписати розпорядження про звірку даних, інакше сам порушив би законодавство. Також очільник агенції додав, що особисто поки не знайомий зі Стригуном.

Щодо повістки на роботу, то Череватий зазначив - вона мала прийти за місцем роботи, а у Чернігові офісу Укрінформу немає.