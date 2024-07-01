Очільник Укренерго озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла

"...У наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією!, - зазначив Кудрицький.

На зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно декілька факторів.

Про це розповів в інтерв’ю "Українській правді" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він озвучив чотири причини:

російські обстріли;

спека;

зниження обсягів імпорту електроенергії з-за кордону;

ремонтна кампанія в Україні.

"...У наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією. Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", - розповів Кудрицький.