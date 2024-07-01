Очільник Укренерго озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла

На зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно декілька факторів.
Про це розповів в інтерв’ю "Українській правді" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Він озвучив чотири причини:
- російські обстріли;
- спека;
- зниження обсягів імпорту електроенергії з-за кордону;
- ремонтна кампанія в Україні.
"...У наших сусідів, в європейських країнах, також у зв’язку з цією спекою і збільшеним споживанням – знижені можливості ділитися з нами електроенергією. Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему", - розповів Кудрицький.
- Укренерго попередило, що 2 липня будуть відключати про три черги одночасно упродовж всієї доби.