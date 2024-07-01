​До суду передали справу щодо екскерівника Харківського авіазаводу, який привласнив 36 млн грн

Підозрюваний наразі переховується від слідства на території РФ і тимчасово окупованій території України.

До суду скерували справу щодо колишнього керівника Харківського авіазаводу, якого підозрюють у привласненні 36 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство входить до сфери управління концерну «Укроборонпром». Слідство встановило, що з травня 2013 року по січень 2015 року посадовець перевів кошти заводу(йдеться про 553,24 тис. євро та понад $1,93 млн, на той момент це було близько 30 млн. грн за курсом НБУ) іншому суб’єкту господарювання з іноземною реєстрацією, яке перебувало під контролем знайомого громадянина Німеччини. Керівник заводу платив нібито за надання агентських послуг по продажу товарів військового призначення за кордон.

Проте з’ясувалося, що жодних послуг не було.

У жовтні 2014 року посадовець знову підписав контракт з цим же суб’єктом господарювання на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення передоплати на суму 472 тис. дол. (понад 6 млн грн за курсом НБУ на той час).

Цими грошима заволоділи зловмисники, а згодом з'явилася додаткова угода до контракту про неможливість постачання систем у раніше обумовлені терміни.

Дії колишнього керівника авіазаводу кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Підозрюваний наразі переховується від слідства на території РФ і тимчасово окупованій території України. Тож щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia).