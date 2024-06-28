Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України, - ЗМІ

Через декілька днів у результаті роботи місії МВФ у Варшаві досягнули угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування.

Отримані гроші спрямують на підтримку бюджету, оголосили у Фонді.

Про це повідомляє Голос Америки .

Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України обсягом близько 2,2 млрд доларів.

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