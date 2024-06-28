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Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України, - ЗМІ

Розмір траншу складає близько 2,2 млрд доларів.

Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України, - ЗМІ
Фото: orbita.dn.ua

Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України обсягом близько 2,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Україна зможе отримати кошти негайно.

Отримані гроші спрямують на підтримку бюджету, оголосили у Фонді. 

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