Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України, - ЗМІ

Правління директорів МВФ схвалило наступний транш за програмою для України обсягом близько 2,2 млрд доларів.
Про це повідомляє Голос Америки.
Зазначається, що Україна зможе отримати кошти негайно.
Отримані гроші спрямують на підтримку бюджету, оголосили у Фонді.
- В України є домовленість із Міжнародним валютним фондом на рівні експертів про надання траншу у 2,2 млрд доларів.
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27 травня Міжнародний валютний фонд розпочав із Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.
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Через декілька днів у результаті роботи місії МВФ у Варшаві досягнули угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування.
- Згодом МВФ заявив, що до осені цього року від Києва очікують проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу.