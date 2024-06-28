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Через російські обстріли втрачено 90% потужностей, — ДТЕК

Росія атакувала ТЕС ДТЕК понад 180 разів.

Через російські обстріли втрачено 90% потужностей, — ДТЕК
Одна із серйозно пошкоджених ТЕС ДТЕК
Фото: ДТЕК/ua-energy.org

У компанії "ДТЕК Енерго" заявили, що через російські обстріли втрачено 90% потужностей. Загалом Росія завдала понад 180 ударів по українських ТЕС. На відновлення можуть знадобитися роки. 

Про це заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв у Facebook.

За його словами, РФ завдала понад 180 ударів по ТЕС ДТЕК, через що втрачно 90% потужностей, попри це у компанії навіть не розглядають категорію "відновленню не підлягає". "Всі обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно".

"Відновлювальні роботи тривають 24/7. Після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", зазначає Салєєв. 

За попередніми оцінками, збитки сягають $350 млн. Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів — близько $100 млн. 

"Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити. З міркувань безпеки ми не говоримо зараз детально про відновлювальні роботи", — додає він.

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