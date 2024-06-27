Австралійська оборонно-технологічна компанія хоче локалізувати виробництво в Україні

Австралійська компанія EOS Defence Systems, яка спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання, заявила про бажання локалізувати виробництво в Україні.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зустрівся із віце-президентом з продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віце-президентом із глобальних продажів та маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.
Під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Зокрема, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.
Компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.
За словами Кліменкова, Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва.
"Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", – зазначив він.
- Міноборони запровадило пряме контрактування зі світовими виробниками зброї у червні. У відомстві зазначають, що це дозволить Україні отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників.
- Перед цим Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.
- Нідерланди та Україна домовились про співпрацю щодо фінансової підтримки українських зброярів.
- Також Україна та Данія 13 червня у Брюсселі підписали меморандум на закупівлю озброєння та військової техніки в українських виробників і анонсували перший контракт.