У Міноборони "не бачать сенсу" продовжувати термін оновлення даних

У Міністерстві оборони України вважать, що немає сенсу продовжувати термін оновлення військово-облікових даних із 60 до 150 днів.
Про це заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
"Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних", – сказав він.
Також додав, що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та "Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини.
"Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину", – прокоментував Лазуткін.
Також, за його словами, станом на ранок 27 червня 2024 року вже 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних громадян оновили свої дані, зокрема 1 млн 852 тисячі через "Резерв+".
- Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. Відповідний законопроєкт створили народні депутати, зокрема, Володимир Ар'єв. Проте згодом міністерство вирішило залишити терміни попередніми.
- Поки що військовозобов'язані повинні стати на облік до 16 липня – протягом 60 діб з дня набуття чинності законопроєкту про мобілізацію.
- Оновити дані військовозобов'язані українці повинні до 18 липня. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або додатку "Резерв+".
- Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, 1 100 000 військовозобов’язаних є придатними до мобілізації.