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У Міноборони "не бачать сенсу" продовжувати термін оновлення даних

Там вважають, що оновити дані можна за лічені хвилини.

У Міноборони "не бачать сенсу" продовжувати термін оновлення даних
Робота ТЦК та СП, Львів
Фото: Суспільне Львів

У Міністерстві оборони України вважать, що немає сенсу продовжувати термін оновлення військово-облікових даних із 60 до 150 днів.

Про це заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних", – сказав він.

Також додав, що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та "Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини. 

"Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину", – прокоментував Лазуткін. 

Також, за його словами, станом на ранок 27 червня 2024 року вже 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних громадян оновили свої дані, зокрема 1 млн 852 тисячі через "Резерв+".

  • Міністерство оборони спершу підтримало збільшення термінів оновлення даних для військовозобов'язаних з 60 до 150 днів. Відповідний законопроєкт створили народні депутати, зокрема, Володимир Ар'єв. Проте згодом міністерство вирішило залишити терміни попередніми. 
  • Поки що військовозобов'язані повинні стати на облік до 16 липня – протягом 60 діб з дня набуття чинності законопроєкту про мобілізацію.
  • Оновити дані військовозобов'язані українці повинні до 18 липня. Зробити це можна в ТЦК, ЦНАП або додатку "Резерв+".
  • Серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, 1 100 000 військовозобов’язаних є придатними до мобілізації.
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