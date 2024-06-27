У Міноборони "не бачать сенсу" продовжувати термін оновлення даних

Там вважають, що оновити дані можна за лічені хвилини.

У Міністерстві оборони України вважать, що немає сенсу продовжувати термін оновлення військово-облікових даних із 60 до 150 днів.

Про це заявив речник міністерства Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних", – сказав він.

Також додав, що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та "Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини.

"Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину", – прокоментував Лазуткін.

Також, за його словами, станом на ранок 27 червня 2024 року вже 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних громадян оновили свої дані, зокрема 1 млн 852 тисячі через "Резерв+".