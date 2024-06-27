Окупанти за добу здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 33 обстріли (119 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Карповичі – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Луб’яне – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Єліне – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Хрінівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сумська область
Сумський район:
Журавка - 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Соляники – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Біловоди – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Тур’я – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Басівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Угроїди – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Бубликове – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ударний БПЛа. Пошкоджено приватний будмнок.
Степок – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Славгород – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Попівка – 3 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Пономаренки – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Шосткинський район:
Нововасилівка – 2 обстріли: 21 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Прогрес – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Одна цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.
Бачівськ – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Нова Гута – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Біла Береза – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Також зазначимо, вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди". Одну аеробалістичну ракету "Кинджал" збити не вдалося.