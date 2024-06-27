Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Патрульна поліція Одещини прокоментувала затримання двох колишніх співробітників
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
Що ранкова кава робить з нашим кишківником – наукові пояснення
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти за добу здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Окупанти за добу здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 33 обстріли (119 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.  

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Карповичі – 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Луб’яне – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Єліне – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 4 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Хрінівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Сумська область 

Сумський район: 

Журавка - 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Соляники – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Біловоди – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Тур’я – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Басівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Угроїди – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Бубликове – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ударний БПЛа. Пошкоджено приватний будмнок.

Степок – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Славгород – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Охтирський район: 

Велика Писарівка – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Попівка – 3 обстріли: 19 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Пономаренки – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Шосткинський район:

Нововасилівка – 2 обстріли: 21 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Прогрес – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Одна цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.

Бачівськ – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Нова Гута – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Біла Береза – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Також зазначимо, вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди". Одну аеробалістичну ракету "Кинджал" збити не вдалося.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies