Окупанти за добу здійснили 33 обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Також зазначимо, вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди". Одну аеробалістичну ракету "Кинджал" збити не вдалося.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 33 обстріли (119 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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