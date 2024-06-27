На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 14 отримали поранення

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 230 людей, у тому числі 28 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 14 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 26 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Торецьку. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 червня.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено приватний будинок у Кураховому і будівлі підприємства у Вовченці. У Горлівці зруйновано господарчу споруду.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 6 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено 1 будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.

Також зазначимо, вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди". Одну аеробалістичну ракету "Кинджал" збити не вдалося.